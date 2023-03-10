Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Культура всего

"На часі", мультидисциплинарный фестиваль молодой украинской культуры

Константин Дорошенко — Пятница, 10 марта 2023, 18:33

Попри війну українська молодь не збирається відчувати себе "втраченим поколінням". 11 - 12 березня в Києві відбудеться сьомий мультидисциплінарний фестиваль молодої української культури "На часі". Цього разу - в колаборації з інтернет-радіо Chervona Kalyna, що поєднує українську музику разних часів, стилів та етносів.

Співзасновник цього радіо Дмитро Олійник та учасники музичного дуету Tember Blanche Олександра Ганапольська і Владислав Лагода говорять про вплив війни на українських митців, соціальні та психологічні підстави культурного сплеску, який проживає Україна, та його тренди. Також - про кордони поп-музики, персональний досвід і виклик щирості.

Звісно, в розмові йдеться і про концепцію явища "На часі", лайнап та інші активності фестивалю, серед яких сучасне мистецтво від відеоарту до перформансу, мода і дизайн, стрит-фуд, поетичні читання, інтелектуальні дискусії та багато геть різної музики.

Слухайте подкаст «Культура всього» на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

Реклама:
Как война изменила рынок топлива и что будет с ценами в ближайшее время?
20 июля 2023, 16:07 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Питер Померанцев: "Зацикленность России на манипуляции информацией - одновременно ее сила и слабость"
19 июля 2023, 21:25 — Алина Фролова
Как нужно относиться к Венгрии и что такое "танец павлина" от Орбана
18 июля 2023, 17:45 — Олег Павлюк
"Принудительная российская паспортизация повторяет нацистскую практику фольксдойче". Роль и место Украины во Второй мировой войне
17 июля 2023, 17:23 — Константин Дорошенко
Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне. Аудиоверсия
16 июля 2023, 17:09 — Рустем Халилов
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
6 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
176 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 эпизода
Хроніки економіки
28 эпизодов
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
17 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
74 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов