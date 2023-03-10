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Культура всего

"На часі", мультидисциплинарный фестиваль молодой украинской культуры

Константин Дорошенко — Пятница, 10 марта 2023, 19:33

Попри війну українська молодь не збирається відчувати себе "втраченим поколінням". 11 - 12 березня в Києві відбудеться сьомий мультидисциплінарний фестиваль молодої української культури "На часі". Цього разу - в колаборації з інтернет-радіо Chervona Kalyna, що поєднує українську музику разних часів, стилів та етносів.

Співзасновник цього радіо Дмитро Олійник та учасники музичного дуету Tember Blanche Олександра Ганапольська і Владислав Лагода говорять про вплив війни на українських митців, соціальні та психологічні підстави культурного сплеску, який проживає Україна, та його тренди. Також - про кордони поп-музики, персональний досвід і виклик щирості.

Звісно, в розмові йдеться і про концепцію явища "На часі", лайнап та інші активності фестивалю, серед яких сучасне мистецтво від відеоарту до перформансу, мода і дизайн, стрит-фуд, поетичні читання, інтелектуальні дискусії та багато геть різної музики.

Слухайте подкаст «Культура всього» на зручній платформі:
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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко и Андрея Боборыкина про культуру в самом широком смысле этого слова. Каждую неделю мы делаем большое интервью с художниками и музыкантами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами про то, в чем они понимают лучше нас, ну и конечно про культуру в Киеве, Украине и мире.

Мы хотим стать главным подкастом о культуре и приглашаем вас сделать это вместе.

18+

"На часі", мультидисциплинарный фестиваль молодой украинской культуры
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