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Культура всего

"Донбасс SOS" - горячая линия всей Украины

Константин Дорошенко — Понедельник, 27 марта 2023, 21:38

Культура це в першу чергу - практики взаємодії між людьми. "Донбас SOS" з 2014 року займавася підтримкою співгромадян з тимчасово окупованих територій Сходу України. Ескалація російської агресії змусила правозахисників розгорнути свою діяльність на всю країну. Керівниця "Донбас SOS" Віолета Аремчук говорить про виклики, з якими зіткнулися її колеги після 24 лютого 2022 року, про першочергові проблеми вимушених переселенців, правові і психологічні можливості їхнього вирішення та стереотипи, які цьому заважають, про стрімкі зміни в українському суспільстві, подолання ксенофобії, взаємодію з міністерством з питань реінтеграції. Не оминає розмова і явища "благодійної голки", на котру є ризик підсісти у певних випадках. За спостереженням пані Артемчук, гаряча лінія, що цілодобово приймає дзвінки постраждалих, дає можливість вимірювання соціальної температури. Правозахисниця розповідає і про власний шлях у цій сфері діяльності. "Україна завжди давала мені можливість брати участь в історії, що відбувається прямо за вікном", - говорить вона.

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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

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