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Культура всего

Искусство ненормотипичных авторов

Константин Дорошенко — Понедельник, 10 апреля 2023, 16:58

"Художники з особливостями розвитку, психічного здоров’я й долі", - так називає учасників інтеграційного творчого клубу "Будьмо" при Київській міській психіатричній лікарні ім. І. Павлова його керівник, Сергій Ененберг. З ним та зі Станіславом Туріною, засновником студії "Ательє нормально" для художниць і художників з синдромом Дауна та без нього, говоримо про потенціал ненормотипового мистецтва.

Обговорюємо київські виставки "Тим часом в Домі Ханенків" та "Час життя дорогоцінний" в контексті актуальних музейних практик і теорії нейрорізноманітності, а також мистецтво як спосіб спілкування із зовнішнім світом, для когось - єдиний можливий. Згадуємо поняття арт-брют, проєкт "Майстерня можливостей" під керівництвом Ольги Шишлової, київських художників різних часів, що мали досвід психіатричного лікування - Михайла Врубеля, Анатолія Юсічева, Віктора Боровика. Аналізуємо сприйняття неврологічного різноманіття в українському суспільстві, адвокацію нейропластичності з боку ветеранів війни, волонтерську допомогу закладам для людей з ментальними розладами в рік її ескалації.

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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

Искусство ненормотипичных авторов
10 апреля 2023, 16:58 — Константин Дорошенко
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