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Культура всего

World Press Photo глазами члена жюри

Константин Дорошенко — Понедельник, 17 апреля 2023, 17:03

Катерина Радченко, куратор фестивалю Odesa Photo Days, стала першою українкою - членкинею глобального журі World Press Photo, одного з найпрестижніших світових фотоконкурсів. Також вона очолила його регіональне європейське журі. Вона розповідає про те, як відбувається відбіркова й оціночна робота, як представники масмедій та мистецькі куратори балансують позицію журі, які концептуальні зміни в конкурс і світ фотографії взагалі принесли нові технології.

Про російську війну проти України, як природний фокус нинішнього конкурсу, про те, як українським фотографам довелося ставати воєнкорами без спеціальної підготовки та про те, як дивує людей за кордоном те, що українці не позиціонують себе і не поводяться як жертви.

Окрема тема - діяльність Odesa Photo Days в рік ескалації російської агресії, програма з фотографічного сторітелінгу для молодих авторів, відкритість до співробітництва з мистецькими інституціями Європи від знаних музеїв до сільських громад.

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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

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