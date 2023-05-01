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Культура всего

Румыния - Украина: новое знакомство старых соседей

Константин Дорошенко — Понедельник, 1 мая 2023, 16:33

"Першими на кордоні українських біженців в Румунії прийняли прості громадяни, ще до якоїсь реакції влади", - зауважує Анжела Ґрамада, президентка асоціації Experts for Security and Global Affairs, провідна румунська експертка в питаннях України та її адвокації.
Говоримо з нею про румунсько-українські офіційні та неформальні відносини, співпрацю, непорозуміння та "мовчазну дипломатію", як засіб їх вирішення. Про складнощі румунських інвестицій в Україні, румунський досвід взаємодії з національними меншинами, євроінтеграції, збереження та заохочення національної народної культури. Про те, як героїчне протистояння українців російській агресії та налаштованість вимушених біженців з України на роботу відкрило серця румунів до України.
Попри те, що Румунія є одним з економічних аутсайдерів ЄС, і в Бухаресті, і в провінції відчувається задоволення громадян бути румунами, увага до національних брендів, мистецтва, вбрання, ремесел, музики, кухні. Торкаємось у розмові цього феномену, а також - роботи хабу Canal France International в Бухаресті для українських журналістів.
Окрема тема - румунський досвід взаємодії з російським імперіалізмом та підступністю на державному рівні. Яскравий приклад: золотий запас Румунії, переданий на зберігання Росії під час Першої світової, не повернено досі. Отже, слухачам буде не важко зрозуміти, який саме сенс вкладають румуни у вислів "красивий, як російська мова".
Рекомендуємо також текст Сергія Герасимчука "Недооцінений союзник: чому "русофобія" Румунії так і не зробила її близьким другом України".

Розмова відбувалася російською мовою.

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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

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