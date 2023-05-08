Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Культура всего

Десять лет цензурному скандалу в Художественном Арсенале

Константин Дорошенко — Понедельник, 8 мая 2023, 16:51

25 липня 2013 року за рішенням тодішньої директорки Мистецького Арсеналу Наталії Заболотної було зафарбовано стінопис Володимира Кузнецова "Коліївщина: Страшний суд". Робота мала демонструватися на вистаці "Велике і величне" на честь 1025-річчя Хрещення Русі. Художник символічно зобразив скоробагатьків, корумпованих силовиків та лицемірних церковних сановників в адському котлі. Тоді відкриття виставки відвідало керівництво УПЦ Московського патріархату, дратувати яке не хотіли в Мистецькому Арсеналі.

Представники художньої спільноти відреагували на цей прояв цензури, забороненої українським законодавством, демонстрацією протесту і проголошенням бойкоту інституції, Володимир Кузнецов подав на Мистецький Арсенал позов до суду. УП тоді слідкувала за розвитком подій.

10 років потому робота Володимира Кузнецова виглядає пророчою. В Україні відбуваються гучні антикорупційні процеси, арештовуються активи сумнівних мільярдерів, Києво-Печерська лавра повертається у володіння держави, тобто - всіх громадян, сановниками УПЦ МП, що сіяли ворожнечу в країні, займаються СБУ і суди.

Володимир Кузнецов розповідає про свої передбачення і розчарування за ці 10 років, про розвиток судової справи, ситуації із бойкотом Мистецького Арсеналу і велику несподіванку від нового керівництва інституції. Про художню групу Р.Е.П., одним із засновників та ідеологів котрої він був, про свою практику роботи із вишивкою та взаємодію з дітьми в проєкті стінописів в укриттях в час гарячої фази російської війни проти України. А також про волонтерський проєкт "Борщ для ЗСУ".

Основу майбутнього українського мистецтва й суспільства Володимир Кузнецов бачить так: "Це практики співпраці і великий волонтерський рух".

Слухайте подкаст «Культура всього» на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

Реклама:
Подкаст-репортаж. Как война и миграция экспорта перевернули жизнь городов на Дунае
13 июля 2023, 19:42 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Действительно ли на Полесье возвращается самый большой хищник Европы и как волки и рыси переживают войну
12 июля 2023, 19:14 — Дмитрий Симонов
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
11 июля 2023, 17:35 — Роман Романюк, Федор Попадюк
Львов времени войны глазами супруги мэра
10 июля 2023, 20:43 — Константин Дорошенко
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
9 июля 2023, 17:26 — Михаил Кригель
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
6 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
175 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
27 эпизодов
УП. Вголос
26 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
73 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов