Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Культура всего

Самая молодая украинская поэзия

Константин Дорошенко — Понедельник, 29 мая 2023, 18:10

Повномасштабна російська війна проти України не лише не змусила оніміти нашу літературу, але спричинила її сплеск, зокрема - у поезії. 37 авторок та авторів віком до 25-ти років представлені в антології наймолодшої української поезії "Ніжний вал", підготовленій видавництвом "Каяла". Ідея та відбір учасників й текстів належить також поетам - 19-тирічному Віталію Білозіру і 36-тирічному Вано Крюґеру. Обидва - лавреати міжнародної українсько-німецької премії ім. О. Гончара, щоправда - з різницею у 7 років. Назву збірці дав образ із твору 22-річного Дмитра Кириченка.

Упорядники розмірковують про коріння українського постмодернізму, перегляд національного літературного канону, відторгнення метанаративів, що привели світ до кривавих жахіть. Оцінюють нову українську поезію, як ніжнішу, більш відкриту в переданні інтимності та любові, ніж творчість попередніх поколінь часу незалежності. Фіксують потяг у текстах юних до духовних алюзій, в тому числі - блюзнірських, відвертість стосовно неконвенційних містичних досвідів - еротичних та релігійних, відмову від побутовизму, характерного для вітчизняної літератури 1990-х та 2000-х. Згадують поетичний фестиваль "Київські лаври", моду на слеми, ініціативу "Перша поетична кава у кнайп-клубі "Купідон".

"Поезія - це найвище з мистецтв, воно найближче до Аполлона", - наполягає Вано Крюґер і стверджує, що Павло Тичина "підніс українську поезію до космічного простору". Тим часом Віталій Білозір вже готується до роботи над новою антологією - наймолодшої української прози.

На обкладинці "Ніжного валу" та в колажі цього випуску подкасту використано репродукцію роботи 35-тирічної Катерини Лисовенко з проєкту "Я не можлив_а без тебе" (2022).

Слухайте подкаст «Культура всього» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud MegogoMegogo RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

Самая молодая украинская поэзия
29 мая 2023, 18:10 — Константин Дорошенко
"Нам будет легко убивать русских, а русским - нас". Как мальчик с этикетки сгущенки предсказал большую войну. Аудиоверсия
28 мая 2023, 21:55 — Михаил Кригель
Как арабский мир воспринимает нашу войну и неожиданно берет пример с Украины
27 мая 2023, 19:06 — Олег Павлюк
Диверсии на Белгородщине, ситуация вокруг Бахмута, F-16 все ближе — главное о войне через неделю
26 мая 2023, 17:56 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
"Год назад мы думали, что пациент мертв". Что происходит с ценами на жилье и сколько стоит аренда?
25 мая 2023, 17:05 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
3 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
7 эпизодов
Кляті питання
168 эпизодов
Сафарі
6 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
17 эпизодов
Хроніки економіки
20 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
УП. Вголос
23 эпизода
(не)Безпечна Країна
11 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Температура — нормальная!
63 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
67 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов