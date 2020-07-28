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До попкорну з Анною Паленчук

И все-таки эта идея сработает: Надежда Парфан о первой стриминговой платформе украинских фильмов

Вторник, 28 июля 2020, 16:49

У сьомому випуску подкасту "До попкорну з Анною Паленчук" Анна спілкувалась з режисеркою, лауреаткою "Золотої Дзиґи" за найкращий документальний фільм "Співає Івано-Франківськетеплокомуненерго", членкинею Української кіноакадемії – Надією Парфан.

Більш ніж пів року тому Надія заснувала першу в Україні стрімінгову платформу українських фільмів Takflix. У випуску Надія розповіла, як боротись зі скепсисом та впровадити унікальне "місце зустрічі" для людей, що звикли до піратського способу перегляду фільмів.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify.

Що у подкасті:

  • Чим різняться бізнес моделі Takflix та Netflix?
  • Що таке TVOD (transactional video on demand) та SVOD (subscription video on demand) та як вони працюють?
  • Які факапи є під час роботи стрімінгової онлайн-платформи?
  • Як та чому "Співає Івано-Франківськетеплокомуненерго" отримав золоту Дзиґу за найкращий документальний фільм?
  • Чому документалісту вкрай важливо полюбити своїх героїв?
  • Як кіно професіоналу поєднувати творчість та бізнес й пристосовуватись до вимог та ритму мінливого часу?
  • Яке майбутнє Takflix-y?

Більше подкастів "До попкорну з Анною Паленчук": 

До попкорну з Анною Паленчук

Анна Паленчук, украинская кинопродюсерка и сценаристка, запускает первый подкаст о кино и телеиндустрии "До попкорну з Анною Паленчук", где будет общаться и дискутировать с известными игроками отрасли, которые будут рассказывать о самых громких кино и телепроектах.

Подкаст доступен в приложениях Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud, Spotify и на других платформах

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