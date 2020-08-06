Как попасть в киноиндустрию и секреты успеха фильма "Мои мысли тихие": Говорим с продюсером Дмитрием Сухановым
Цьогорічний кіно-хіт режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" спершу був презентований в секції "East of West" 54-го кінофестивалю в Карлових Варах, отримав численні нагороди на професійних майданчиках (Одеський міжнародний кінофестиваль, Національна кінопремія "Кіноколо", "Золота Дзиґа") та по тому зібрав значний бокс-офіс в українських кінотеатрах. Нещодавно стало відомо, що фільм буде доступний на HBO Europe.
У новому епізоді подкасту Анна Паленчук спілкувалась з продюсером фільму "Мої думки тихі", засновником продакшн-компаній "Toy Cinema" та "Toy Pictures" Дмитром Сухановим про те, який шлях потрібно подолати продюсеру реклами для того, щоб успішно реалізувати дебютний авторський фільм в Україні та за її межами.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud та Spotify.
Про що в подкасті:
- Яким шляхом майбутньому кінопрофесіоналу потрапити в індустрію;
- Скільки дебютантів працювало на фільмі "Мої думки тихі";
- Європейські принципи просування авторського кіно;
- Як український фільм потрапив на HBO Europe;
- Фільмсервіс в реаліях українського кіновиробництва. Які перспективи, недоліки та переваги;
- Як незалежному українському продюсеру бути частиною міжнародного масштабного кіно проєкту "Legacy of Lies" ("Спадок брехні");
- Чому варто взяти участь в конкурсі рекламних режисерів "YO Directors award".
Інші епізоди: