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До попкорну з Анною Паленчук

Как попасть в киноиндустрию и секреты успеха фильма "Мои мысли тихие": Говорим с продюсером Дмитрием Сухановым

Четверг, 6 августа 2020, 10:25
Фото: Александра Йорк | Телекритика

Цьогорічний кіно-хіт режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" спершу був презентований в секції "East of West" 54-го кінофестивалю в Карлових Варах, отримав численні нагороди на професійних майданчиках (Одеський міжнародний кінофестиваль, Національна кінопремія "Кіноколо", "Золота Дзиґа") та по тому зібрав значний бокс-офіс в українських кінотеатрах. Нещодавно стало відомо, що фільм буде доступний на HBO Europe.

У новому епізоді подкасту Анна Паленчук спілкувалась з продюсером фільму "Мої думки тихі", засновником продакшн-компанії "Toy Pictures", премії молодих режесерів YO! Directors Awards та Асоціації кіноіндустрії України Дмитром Сухановим про те, який шлях потрібно подолати продюсеру реклами для того, щоб успішно реалізувати дебютний авторський фільм в Україні та за її межами.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify.

Про що в подкасті:

  • Яким шляхом майбутньому кінопрофесіоналу потрапити в індустрію;
  • Скільки дебютантів працювало на фільмі "Мої думки тихі";
  • Європейські принципи просування авторського кіно;
  • Як український фільм потрапив на HBO Europe;
  • Фільмсервіс в реаліях українського кіновиробництва. Які перспективи, недоліки та переваги;
  • Як незалежному українському продюсеру бути частиною міжнародного масштабного кіно проєкту "Legacy of Lies" ("Спадок брехні");
  • Чому варто взяти участь в конкурсі рекламних режисерів "YO Directors award".

Інші епізоди: 

До попкорну з Анною Паленчук

Анна Паленчук, украинская кинопродюсерка и сценаристка, запускает первый подкаст о кино и телеиндустрии "До попкорну з Анною Паленчук", где будет общаться и дискутировать с известными игроками отрасли, которые будут рассказывать о самых громких кино и телепроектах.

Подкаст доступен в приложениях Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud, Spotify и на других платформах

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