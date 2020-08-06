Как попасть в киноиндустрию и секреты успеха фильма "Мои мысли тихие": Говорим с продюсером Дмитрием Сухановым

Цьогорічний кіно-хіт режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" спершу був презентований в секції "East of West" 54-го кінофестивалю в Карлових Варах, отримав численні нагороди на професійних майданчиках (Одеський міжнародний кінофестиваль, Національна кінопремія "Кіноколо", "Золота Дзиґа") та по тому зібрав значний бокс-офіс в українських кінотеатрах. Нещодавно стало відомо, що фільм буде доступний на HBO Europe.

У новому епізоді подкасту Анна Паленчук спілкувалась з продюсером фільму "Мої думки тихі", засновником продакшн-компаній "Toy Cinema" та "Toy Pictures" Дмитром Сухановим про те, який шлях потрібно подолати продюсеру реклами для того, щоб успішно реалізувати дебютний авторський фільм в Україні та за її межами.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud та Spotify.

Про що в подкасті:

Яким шляхом майбутньому кінопрофесіоналу потрапити в індустрію;

Скільки дебютантів працювало на фільмі "Мої думки тихі";

Європейські принципи просування авторського кіно;

Як український фільм потрапив на HBO Europe;

Фільмсервіс в реаліях українського кіновиробництва. Які перспективи, недоліки та переваги;

Як незалежному українському продюсеру бути частиною міжнародного масштабного кіно проєкту "Legacy of Lies" ("Спадок брехні");

Чому варто взяти участь в конкурсі рекламних режисерів "YO Directors award".

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