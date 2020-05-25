Павел Климкин об украинской дипломатии и геополитических изменениях после карантина
"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. Раз на два тижні журналіст "Української правди" Роман Романюк буде запрошувати цікавих гостей, з якими буде говорити про майбутнє. Про те, як змінилися українська економіка, культура, медицина. Та як змінилися ми самі під час карантину.
У першому епізоді ми говоримо з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним про те, яких змін зазнає українська дипломатія, як зміниться геополітична розкладка у світі, та що відбуватиметься з державними інститутами.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Що у подкасті?
- Чи справді помирає глобалізація?
- Як буде називатися епоха, у яку ми переходимо?
- Що відбуватиметься з такими глобальними інституціями, такі як ЄС, НАТО, ООН та ВООЗ?
- Чи треба очікувати "параду нових диктаторів"?
- Як трансформується українська та світова дипломатія?
Подкаст "Україна після карантину" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud та Spotify
"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Прочитати про цей проєкт, про всіх його учасників та підписатися на всі оновлення можна на сайті aftercovid19.in.ua
Украина после карантина
"Украина после карантина" это подкаст, в котором мы будем говорить о том, как изменятся различные сферы нашей жизни после карантина.
"Украина после карантина" - совместный проект "Украинской правды", Центра журналистики Киевской школы экономики, Hromadske.ua и аналитической платформы VoxUkraine. Осуществлено в рамках проекта при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США.