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Украина после карантина

Павел Климкин об украинской дипломатии и геополитических изменениях после карантина

Роман Романюк — Понедельник, 25 мая 2020, 18:00

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. Раз на два тижні журналіст "Української правди" Роман Романюк буде запрошувати цікавих гостей, з якими буде говорити про майбутнє. Про те, як змінилися українська економіка, культура, медицина. Та як змінилися ми самі під час карантину.

У першому епізоді ми говоримо з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним про те, яких змін зазнає українська дипломатія, як зміниться геополітична розкладка у світі, та що відбуватиметься з державними інститутами.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Що у подкасті? 

  • Чи справді помирає глобалізація?
  • Як буде називатися епоха, у яку ми переходимо?
  • Що відбуватиметься з такими глобальними інституціями, такі як ЄС, НАТО, ООН та ВООЗ?
  • Чи треба очікувати "параду нових диктаторів"?
  • Як трансформується українська та світова дипломатія?

Подкаст "Україна після карантину" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США. 

Прочитати про цей проєкт, про всіх його учасників та підписатися на всі оновлення можна на сайті aftercovid19.in.ua

Украина после карантина

"Украина после карантина" это подкаст, в котором мы будем говорить о том, как изменятся различные сферы нашей жизни после карантина.

"Украина после карантина" - совместный проект "Украинской правды", Центра журналистики Киевской школы экономики, Hromadske.ua и аналитической платформы VoxUkraine. Осуществлено в рамках проекта при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США.

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18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
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6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
189 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
35 эпизодов
Хроніки економіки
42 эпизода
УП. Вголос
34 эпизода
(не)Безпечна Країна
27 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
70 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
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7 эпизодов