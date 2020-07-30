Виктор Березенко о государственных коммуникациях после коронавируса

642 просмотра
Роман РоманюкRoman Romaniuk
Четверг, 30 июля 2020, 16:00

У новому епізоді подксту "Україна після карантину" говоримо з Віктором Березенком – політтехнологом та засновником Інституту когнітивного моделювання, ім’я якого останнім часом згадується у контексті спільного з Міністерством охорони здоров’я проєкту COVID-19 Info.

Це Telegram-канал та Viber-cпільнота, які об’єднують майже 4 мільйони підписників, і які стали першими та основними ресурсами, де поширювалася перевірена та офіційна інформація про кількість заражених та поширення хвороби в Україні.

Про наслідки проблем державних комунікацій з суспільством, їхню трансформацію та майбутнє та про те, як створити успішні канали комунікації, говоримо у новому епізоді. 

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudAnchorOvercastSpotify. 

Більше подкастів "Україна після карантину":

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

powered by lun.ua
Украина после карантина

"Украина после карантина" это подкаст, в котором мы будем говорить о том, как изменятся различные сферы нашей жизни после карантина.

"Украина после карантина" - совместный проект "Украинской правды", Центра журналистики Киевской школы экономики, Hromadske.ua и аналитической платформы VoxUkraine. Осуществлено в рамках проекта при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США.

Виктор Березенко о государственных коммуникациях после коронавируса
30 июля 2020, 16:00
И все-таки эта идея сработает: Надежда Парфан о первой в Украине стриминговой платформе Takflix
28 июля 2020, 16:49
Каким будет рынок азартных игр в Украине?
26 июля 2020, 15:55
Странные новые органы власти, доплаты медикам за чужой счет и таки обязательное декларирование
25 июля 2020, 19:32
Местные выборы по-новому, судебная реформа и глава Нацбанка
19 июля 2020, 17:36
Все подкасты