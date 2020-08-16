Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Украина после карантина

Транспортный коллапс и мусора как ресурс. На что стоит обратить внимание городам после карантина?

Роман Романюк — Воскресенье, 16 августа 2020, 17:05

Ситуація з коронавірусом дуже добре показала: чим більше місто, тим уразливішими стають його мешканці. Тому, у майбутньому, щоб стримувати епідемії і не наражати своїх мешканців на небезпеку, міста мають трансформуватися.

У новому епізоді подкасту "Україна після карантину" говоримо з Іриною Озимок, урбаністкою та засновницею Саміту Мерів про те, як трансформуються міста, якою має бути транспортна інфраструктура, що робити зі сміттям та як економити ресурси.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudAnchorOvercastSpotify. 

Питання, на які ми відповідаємо у цьому епізоді подкасту:

  • Які головні проблеми в українських містах є зараз та як їх потрібно вирішити, щоб не зникнути з лиця землі через чергову пандемію якогось вірусу?
  • Як буде змінюватися житло у майбутньому?
  • Якщо міста будуть дедалі укрупнюватись, чи вистачить нам ресурсів, щоб нормально функціонувати?
  • Чи можна змусити сміття працювати на місто?
  • Який вид транспорту переможе у майбутньому - громадський чи індивідуальний?

Більше подкастів "Україна після карантину":

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США

Украина после карантина

"Украина после карантина" это подкаст, в котором мы будем говорить о том, как изменятся различные сферы нашей жизни после карантина.

"Украина после карантина" - совместный проект "Украинской правды", Центра журналистики Киевской школы экономики, Hromadske.ua и аналитической платформы VoxUkraine. Осуществлено в рамках проекта при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США.

Реклама:
Война на Черном море. Как изменился Черноморский флот России с начала большой войны
1 сентября 2023, 19:17 — Евгений Будерацкий
Порнографию хотят сделать легальной. Как это будет работать и как повлияет на экономику?
31 августа 2023, 19:20 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Николай Белесков: "Вероятность рецидива войны растет, независимо от того, как закончится эта война"
30 августа 2023, 17:14 — Алина Фролова
Полетная зона. Как война влияет на птиц и почему сегодня их стоит охранять лучше
29 августа 2023, 17:41 — Дмитрий Симонов
"Украина - конопляная страна". Оксана Дево - об отечественных традициях и перспективах промышленного каннабиса
28 августа 2023, 17:05 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
9 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
182 эпизода
Сафарі
10 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 эпизодов
Хроніки економіки
34 эпизода
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
22 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
80 эпизодов
Температура — нормальная!
67 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов