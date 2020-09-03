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Украина после карантина

COVID-19 сработал как аудит: Какой будет медицина после карантина?

Наталья Бушковская — Четверг, 3 сентября 2020, 17:45

Ситуація з коронавірусом дуже добре показала: жодна з країн виявилась не готовою до епідемії. Єдине, що ступінь цієї непідготовленості була у всіх різна. Тому, постає важливе питання: як саме може змінитися медицина після карантину?

У новому епізоді подкасту "Україна після карантину" говоримо з Катериною Булавіновою – лікаркою-інфекціонисткою, експрткою з вакцинації та експрткою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudAnchorOvercastSpotify. 

Питання, на які ми відповідаємо у цьому епізоді подкасту:

  • Як саме мають змінитись медичні системи та що саме вони мають забезпечити зараз?
  • Чи можуть технології запобігати розповсюдженню вірусів та інфекцій?
  • Які звички після коронавірусу залишаться з нами ще на довго?
  • Що змінить вакцина від коронавірусу?
  • Як зміниться система медичної науки в Україні та світі?
  • Чи зможе Україна виготовляти вакцини від коронавірусу?

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Украина после карантина

"Украина после карантина" это подкаст, в котором мы будем говорить о том, как изменятся различные сферы нашей жизни после карантина.

"Украина после карантина" - совместный проект "Украинской правды", Центра журналистики Киевской школы экономики, Hromadske.ua и аналитической платформы VoxUkraine. Осуществлено в рамках проекта при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США.

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