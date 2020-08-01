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Ок и шо?

Приключения закона о государственной службе и военно-гражданские администрации в городах без местной власти

Суббота, 1 августа 2020, 08:36

Це вже шостий епізод подкасту "Ок і шо?", у якому аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Поки народні обранці відпочивають, а Кабмін здебільшого зайнятий внутрішніми кадровими питаннями, Центр спільних дій присвятив увагу рішенням президента протягом останнього тижня.

Цього разу він заветував Закон щодо створення кандидатського резерву державної служби і подав до нього пропозиції, які суперечать Конституції, усунув місцеве самоврядування в Лисичанську та Сєвєродонецьку від влади, створивши там військово-цивільні адміністрації, та надав тимчасовий безвіз громадянам Китаю.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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