Все цвета карантина, Кравчук в ТКГ и дополнительные выходные

Це вже сьомий епізод подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

В період відпусток українська влада не є особливо активною в ухваленні рішень, але все ж президент і Уряд своїми ініціативами дали змогу опублікувати новий епізод подкасту.

Цього разу Кабмін продовжував карантин і ділив країну на чотири карантинні зони, а президент змінював одного свого попередника на іншого у якості представника України в Тристоронній контактній групі у Мінську та хотів ініціювати обговорення запровадження в країні додаткових святкових днів.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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