Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Ок и шо?

Карантинные конкурсы, дефицит судей и взаимоисключающие параграфы

Суббота, 15 августа 2020, 18:35

Це вже сьомий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Допоки парламент у відпустці, уряд та президент продовжують свою роботу на благо країни.

Цього разу уряд оголосив "карантинні" конкурси на державну службу, ми вийшли з чергової угоди у рамках СНД , а президент призначив на посади ряд суддів.

Водночас, уряд впровадив нові правила в’їзду та виїзду з окупованого Криму, виділив кошти на фінансову допомогу для деяких бійців учасників АТО, а президент визначив заходи з нагоди річниці незалежності України.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Реклама:
"К насилию в искусстве никто не открыт". Выставка Веры Бланш в Токио и японско-украинские культурные отношения
18 сентября 2023, 22:07 — Константин Дорошенко
Кто такой Ростислав Шурма? УП рассказывает историю экономического советника Зеленского. Аудиоверсия
17 сентября 2023, 18:20 — Роман Романюк
Товарищ Ким и Путин с ним. Как КНДР помогает России вести войну и что с этим делать
16 сентября 2023, 18:05 — Олег Павлюк
Андреевка освобождена, "бавовна" в Крыму, "Минск" уничтожен и работа РЭБ – главное о войне за неделю
16 сентября 2023, 11:29 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Почему российские элиты продолжают жить в Европе, несмотря на санкции? Подкаст "Сафари"
15 сентября 2023, 16:25 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
10 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
184 эпизода
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
29 эпизодов
Хроніки економіки
36 эпизодов
УП. Вголос
29 эпизодов
(не)Безпечна Країна
22 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
19 эпизодов
Культура всего
83 эпизода
Температура — нормальная!
67 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов