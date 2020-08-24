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Ок и шо?

Новый главный таможенник, повышение минимальной зарплаты и большой герб

Понедельник, 24 августа 2020, 16:21

Це вже дев’ятий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому "Центр спільних дій" розповідає про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Минулого тижня уряд призначив нового тимчасового очільника Державної митної служби, президент – державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Водночас, парламент 25 серпня збереться на позачергове засідання, щоб збільшити мінімальну зарплату та оголосити конкурс на ескіз великого Державного Герба України. 

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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