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Ок и шо?

Продолжение карантина, запрещение въезда для иностранцев и повышение минимальной зарплаты

Воскресенье, 30 августа 2020, 04:20

Це  вже десятий випуск подкасту  "Ок, і шо?", у якому аналітики "Центру спільних ді" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей. 

Цього тижня парламент зібрався на чергове позачергове засідання, де прийняв ряд важливих рішень. Тому у новому епізоді подкасту мова піде про ці рішення та про те, що понаприймали уряд та президент. Зокрема, про продовження карантину, про заборону в’їзду іноземців на територію України, про професійну освіту, та кадрові перестановки у командуванні Сил спеціальних операцій.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

Що у подкасті? 

  • Продовження Кабміном карантину;
  • Заборона в’їзду в Україну деяким іноземцям та особам без громадянства; 
  • Виділення коштів на створення центрів сучасної професійної освіти;
  • Змінила президентом командувача Сил спеціальних операцій;
  • Збільшення парламентом мінімальної заробітної плати 
  • Оголошення конкурсу на ескіз Великого Державного Герба. 

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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