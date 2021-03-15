Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Ок и шо?

Реформа местных госадминистраций, защита критической инфраструктуры и конкурсы на госслужбу

Понедельник, 15 марта 2021, 17:32

Це 34-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Подкаст доступний на Apple PodcastsGooglePodcastsSoundcloudSpotify та на інших платформах 

Цього разу Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорюють останні рішення кабміну та парламенту:

  • які підводні камені реформи місцевих державних адміністрацій, але розкажемо про її найбільші плюси також
  • захист критичної інфраструктури України – чому така блага мета може піти шкереберть
  • удосконалення плану законодавчої роботи, уряд хоче посилити співпрацю з нардепами, щоб вчасно виконати свою програму
  • відновлювлення конкурсів на держслужбу – кабмін каже ствердне "ні!" карантинним конкурсам.

Про це у новому випуску. Слухайте, якщо хочете знати трохи більше про останні рішення в країні.

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Реклама:
Безработица, дефицит работников и война: каким был рынок труда в 2023 году?
28 декабря 2023, 18:05 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Егор Чернев о мобилизации: "Нужны скорее подходы пряника, чем кнута"
27 декабря 2023, 16:45 — Алина Фролова
Реабилитация - это о независимости. Что должно измениться, чтобы пострадавшие от травм войны возвращались к жизни
26 декабря 2023, 16:50 — Наталья Бушковская
Операция "А". Как врачи Центра специальных операций СБУ отменяют смерть. Аудиоверсия
24 декабря 2023, 12:00 — Михаил Кригель
Орбана - за дверь. Закулисье саммита Евросовета и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
23 декабря 2023, 15:28 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
17 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
198 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
43 эпизода
Хроніки економіки
50 эпизодов
УП. Вголос
41 эпизод
(не)Безпечна Країна
33 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
75 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов