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Ок и шо?

Реформа местных госадминистраций, защита критической инфраструктуры и конкурсы на госслужбу

Понедельник, 15 марта 2021, 17:32

Це 34-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Подкаст доступний на Apple PodcastsGooglePodcastsSoundcloudSpotify та на інших платформах 

Цього разу Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорюють останні рішення кабміну та парламенту:

  • які підводні камені реформи місцевих державних адміністрацій, але розкажемо про її найбільші плюси також
  • захист критичної інфраструктури України – чому така блага мета може піти шкереберть
  • удосконалення плану законодавчої роботи, уряд хоче посилити співпрацю з нардепами, щоб вчасно виконати свою програму
  • відновлювлення конкурсів на держслужбу – кабмін каже ствердне "ні!" карантинним конкурсам.

Про це у новому випуску. Слухайте, якщо хочете знати трохи більше про останні рішення в країні.

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Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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