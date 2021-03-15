Реформа местных госадминистраций, защита критической инфраструктуры и конкурсы на госслужбу

Це 34-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

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Цього разу Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорюють останні рішення кабміну та парламенту:

які підводні камені реформи місцевих державних адміністрацій, але розкажемо про її найбільші плюси також

захист критичної інфраструктури України – чому така блага мета може піти шкереберть

удосконалення плану законодавчої роботи, уряд хоче посилити співпрацю з нардепами, щоб вчасно виконати свою програму

відновлювлення конкурсів на держслужбу – кабмін каже ствердне "ні!" карантинним конкурсам.

Про це у новому випуску. Слухайте, якщо хочете знати трохи більше про останні рішення в країні.