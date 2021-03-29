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Ок и шо?

Стратегия деоккупации Крыма, химическая безопасность, инвестиции и полноценные конкурсы на госдолжности

Понедельник, 29 марта 2021, 13:21

Це 36-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст: Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Інші платформи 

Цього разу наші ведучі Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють:

  • рівень хімічної безпеки, підвищити який прагне наш президент, також у його планах створення аж цілого фонду інвестицій – наче класні ініціативи, але що йде не так?
  • нарешті поступово відновлюються повноцінні конкурси на важливі державні посади – чом не привід для радості?
  • нові правила карантину від уряду – вкотре на одні і ті ж граблі, не втомилися?
  • стратегію деокупації Криму від Ради Національної безпеки і оборони України – все ок, тільки є декілька суперечностей, яких?

Слухайте подкаст, що бути в курсі всіх деталей важливих рішень, які вплинуть на наше з вами життя!

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Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Стратегия деоккупации Крыма, химическая безопасность, инвестиции и полноценные конкурсы на госдолжности
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