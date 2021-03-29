Стратегия деоккупации Крыма, химическая безопасность, инвестиции и полноценные конкурсы на госдолжности

Це 36-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

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Цього разу наші ведучі Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють:

рівень хімічної безпеки, підвищити який прагне наш президент, також у його планах створення аж цілого фонду інвестицій – наче класні ініціативи, але що йде не так?

нарешті поступово відновлюються повноцінні конкурси на важливі державні посади – чом не привід для радості?

нові правила карантину від уряду – вкотре на одні і ті ж граблі, не втомилися?

стратегію деокупації Криму від Ради Національної безпеки і оборони України – все ок, тільки є декілька суперечностей, яких?

Слухайте подкаст, що бути в курсі всіх деталей важливих рішень, які вплинуть на наше з вами життя!