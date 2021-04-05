Президент уволил судей КСУ, а нардепы позволили объявлять призыв резервистов без мобилизации
Це 37-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
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У новому епізоді "Центру спільних дій" говориться про наступне:
- рішення президента Зеленського скасувати указ експрезидента Януковича про призначення суддів КСУ Тупицького та Касмініна – ні, так не можна робити, а що слід було зробити натомість?
- президент доручив уряду підготуватися до святкування 25-ї річниці Конституції, але знову вийшов за межі своїх повноважень
- також президент вкотре на себе перебрав поноваження уряду, коли видав указ про затвердження пріоритетів розвитку професійно-технічної освіти
- нардепи дозволили президенту оголошувати про призов резервістів, але без мобілізації – це за собою тягне кілька суперечностей і може навіть бути використане для встановлення диктатури.
Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!