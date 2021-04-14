Новые санкции от президента, национальный план вакцинации, новые члены НКЦБФР и еще кое-что важное
Среда, 14 апреля 2021, 13:17
Це 38-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
У новому епізоді подкасту мова піде про:
- запровадження президентом санкцій проти "найбільших контрабандистів". Рішення, яке знову оминає Конституцію, адже санкції – це механізм самооборони країни від зовнішніх загроз і не може застосовуватися проти громадян та юридичних осіб України. "Підсанкційники" можуть оскаржити рішення до Верховного та Конституційного Судів, а також до Європейського суду з прав людини, що коштуватиме держбюджету дорого.
- президент має на меті розробити національний план вакцинації проти коронавірусу. Цього разу Зеленський та РНБО в неконституційний спосіб беруть на себе роль очільників виконавчої гілки влади. Глава держави дав завдання Кабміну розробити та затвердити план вакцинації, який вже давно затвердили і презентували за участі прем’єра в січні 2021.
- Зеленський звільнив з посад трьох членів регулятора фондового ринку і призначив на їхнє місце чотирьох нових. Державні регулятори – це органи виконавчої влади, а тому призначати їхніх керівників мав би уряд. Саме тому і це рішення президента суперечить Конституції та може бути оскарженим у суді.
- президент почав ротацію послів, звільнивши з посад 7 послів у різних країнах світу. Деякі з яких працювали з 2010 року! Рішення давно назріле, адже, як правило, дипломати можуть перебувати закордоном до 4-х років. Тепер Зеленський має призначити нових представників України.
- В уряді продовжують відновлення повноцінних конкурсів на держслужбу. Це має дозволити побудувати аполітичну державну службу, яка працює в інтересах держави, а не на політиків, і відновити довіру громадян до держапарату.
Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!