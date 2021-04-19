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Ок и шо?

Три указа Зеленского, роспуск ОАСК, обеспечение граждан жильем и закупка вакцины от COVID-19

Понедельник, 19 апреля 2021, 14:53

Це 39-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У цьому епізоді Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють таке:

  • президент затвердив положення про захист прав учасників бойових дій. Чому цим Указом Зеленський порушує Конституцію?
  • глава держави запровадив чергові санкції. Туди потрапили і Віктор Янукович, і Микола Азаров, і навіть Віктор Пшонка. Обговоримо, наскільки взагалі дієві і конституційні такі санкції? 
  • Зеленський передав Міністерству оборони літак та вертоліт. Для чого потрібні ці літак та вертоліт і яка їхня доля – в новому епізоді.
  • ліквідація ОАСК. У випуску розберемося, яку мету має законопроєкт: ліквідувати чи просто перейменувати ОАСК?
  • законопроєкт про забезпечення громадян житлом. Обговорюємо актуальність законопроєкту і наслідки!
  • виділення коштів на закупівлю вакцин від COVID-19 Кабміном. Уряд спрямовує гроші на закупівлю вакцин, що може значно прискорити вкрай низькі темпи вакцинації в Україні.

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Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Три указа Зеленского, роспуск ОАСК, обеспечение граждан жильем и закупка вакцины от COVID-19
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