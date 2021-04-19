Три указа Зеленского, роспуск ОАСК, обеспечение граждан жильем и закупка вакцины от COVID-19

Це 39-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У цьому епізоді Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють таке: