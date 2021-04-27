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Ок и шо?

Укрощение строптивого КСУ, новые должности и еще немного санкций, кое-что важное о публичных консультациях

Вторник, 27 апреля 2021, 14:52

Це 40-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У фокусі уваги наших ведучих, Олега Савичука та Назара Заболотного, останні рішення президента та парламенту, а саме:

  • ініціативи парламенту посилити відповідальність за брехню у деклараціях, врегулювати роботу Конституційного суду і старост у громадах, створити посаду Уповноваженого з медичних питань, кадровий голод, як-не-як
  • знайшли, що не так із законопроєктом про публічні консультації і чому він може перетворити потужний інструмент участі громадян у процесі ухвалення рішень на неробочий механізм, який дратуватиме і владу, й українців
  • нові санкції від президента щодо людей, яких у Раді національної безпеки і оборони назвали контрабандистами, а також, чи можна їх  позбавляти громадянства.

Приготуйте вуха для нової та цікавої інформації. А ми почуємось вже за тиждень!

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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