Нардепы исправляют закон о НАБУ, а президент регулирует работу Центра противодействия дезинформации
Це 42-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
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У новому епізоді Андрій Андрушків та Назар Заболотний говорять про наступне:
- законодавчі ініціативи щодо виправлення помилок в законах про НАБУ та Верховний Суд
- неконституційний указ президента про врегулювання роботи Центру протидії дезінформації при РНБО та щодо інвентаризації майна громад
- урядові ініціативи щодо створення Бюро економічної безпки, співпраці з Францією та подальні кроки нашої країни для виходу з СНД.
Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!