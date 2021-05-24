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Ок и шо?

Замена трех министров, санкции в отношении воров в законе и еще кое-что важное

Понедельник, 24 мая 2021, 14:41

Це 43-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу наші ведучі Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорять:

  • заміну міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я. Звісно, звільнення міністрів, якщо вони не справляються із власними завданнями, – звична справа у країнах розвинутої демократії. Тільки-от відповідно до Конституції, президент не має впливати на будь-які перестановки в уряді, але продовжує це робити
  • санкції РНБО щодо "злодіїв у законі". Говоримо про те, що і тут президент вийшов за межі своїх повноважень, адже не можна накладати санкції проти громадян України. Та і припущень мало, аби звинувачувати когось. Тож Зеленський вкотре бере на себе роль судді
  • створення конкурсної комісії щодо підбору керівника Бюро економічної безпеки. Конкурсну комісію формують президент, парламент, де є монобільшість президента, та уряд, лояльний до президента.
  • оскарження конституційності роботи НКРЕКП. Важливо тому, що у червні 2019 року КСУ визнав неконституційним вплив президента на НКРЕКП, зокрема формування конкурсної комісії та призначення членів регулятора, а вже в грудні 2019 року нардепи змінили закон, але до 2025 року лишили вплив президента на НКРЕКП, що суперечить Конституції
  • гуманітарну допомогу для Індії. Виділили 15 млн грн Міністерству внутрішніх справ для надання гуманітарної допомоги та відшкодування витрат на її транспортування в Індію.

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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