Избирательный кодекс под угрозой, организация территориальной обороны и создание ВЦА в Славянске
Це 44-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.
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Цього разу наші ведучі Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорять:
- перевірка суддями КСУ конституційності Виборчого кодексу – можливі сценарії
- ініціатива президента для врегулювання прав корінних народів
- законопроєкти про територіальну оборону (особлива увага, адже пропонують чимало сумнівних норм) і мотивування творчих і спортивних абітурієнтів
- створення військово-цивільної адміністрації у мирному Слов’янську – щось тут не так
- на закуску трохи позитивного – збільшення виплат за народження дитини.
Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!