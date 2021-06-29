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Ок и шо?

Зеленский увеличивает зарплаты врачам, нардепы своими инициативами дают президенту еще больше власти

Вторник, 29 июня 2021, 20:55

Це 48-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють таке:

  • неконституційний указ президента Володимира Зеленського, яким він планує збільшити зарплати лікарів та розвинути спроможність місцевої медицини
  • ініціативи нардепів, якими пропонують ще більше розв’язати Зеленському руки. Перший – змінити процедуру оскарження в суді рішень РНБО, що дуже підриває демократію, а другий – дозволити президенту указами звільняти від кримінальної відповідальності осіб, яких в подальшому буде передано РФ для обміну на наших полонених
  • законопроєкт про передачу на місця повноваження Міністерства освіти і науки, зокрема створювати ліцеї

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Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Зеленский увеличивает зарплаты врачам, нардепы своими инициативами дают президенту еще больше власти
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