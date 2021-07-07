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Ок и шо?

Борьба с олигархами, судебная реформа, национальный сопротивление и больше никаких экзаменов для моряков

Среда, 7 июля 2021, 14:04

Це 49-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу наші ведучі Назар Заболотний та Олег Савичук обговорюють:

  • антиолігархічниий законопроєкт президента Володимира Зеленського
  • ініціативи про основи національного спротиву
  • запуск судової реформи
  • підвищення суми гарантування вкладів
  • скасування іспитів для моряків.

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Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Борьба с олигархами, судебная реформа, национальный сопротивление и больше никаких экзаменов для моряков
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