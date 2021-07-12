Нововведения в написании законов, новый герб Украины, китайское соглашение и помощь восточным областям

Це ювілейний 50-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

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Цього разу Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорюють отаке: