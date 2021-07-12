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Ок и шо?

Нововведения в написании законов, новый герб Украины, китайское соглашение и помощь восточным областям

Понедельник, 12 июля 2021, 15:08

Це ювілейний 50-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Андрій Андрушків та Олег Савичук обговорюють отаке:

  • як нардепи встановили основні вимоги до правотворчої діяльності, зокрема щодо структури актів, термінології, мови, стилю, змісту, техніки нормопроєктування, визначили структуру та ієрархію нормативно-правових актів в Україні. Чи це все працюватиме?
  • яким має бути державний герб України. У 2020 році Кабмін оголосив конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України. Володимир Зеленський проігнорував результати і вніс до парламенту законопроєкт, в якому пропонує затвердити великим Державним Гербом інше зображення. Нащо це президенту?
  • укладення міжурядової угоди з Китайською Народною Республікою. Тільки ця Угода з Китайською Народною Республікою може загрожувати стосункам України з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, які є нашими стратегічними партнерами
  • виділення коштів на боротьбу з наслідками збройного конфлікту. 18 млн грн мають піти на допомогу для придбання житла, надання житла та проведення заходів для внутрішньо переміщених осіб.

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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