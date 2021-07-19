Языковой закон, восстановлении в должности Тупицкого, Зеленский и суды, а также помощь Турции
Це вже 51-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
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Цього разу Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють наступне:
- депутати вирішили не долати президентське вето і ухвалили законопроект про відновлення роботи ВККС із пропозиціями президента Зеленського. Водночас, зберегли ту норму, яка буде створювати проблеми з добором членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Що воно таке і до чого веде – слухайте
- депутати підтримали вето Зеленського на норму Закону, у якому усувались вимоги щодо політичної нейтральності кандидатів на посади суддів КСУ. Звісно, так бути не може і судді мають бути повністю аполітичними, але чому саме "Слуги народу" пропонували цю норму? Розбираємось!
- Верховний Суд визнав протиправним і скасував Указ президента про звільнення О. Тупицького з посади судді КСУ. Це рішення веде до фактичного поновлення Тупицького на посаді судді КСУ. Що дал – говоримо в епізоді
- КСУ визнав закон про мову конституційним. Про мову говоримо у подкасті
- затвердження Угоди з Туреччиною. Це дасть змогу забезпечити житлом значну кількість внутрішніх переселенців з числа кримських татар та інших пільгових категорій і сприятиме налагодженню тісних партнерських стосунків між Україною і Туреччиною.
Про все це – в ефірі!
Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!