Языковой закон, восстановлении в должности Тупицкого, Зеленский и суды, а также помощь Турции

Це вже 51-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

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Цього разу Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють наступне:

депутати вирішили не долати президентське вето і ухвалили законопроект про відновлення роботи ВККС із пропозиціями президента Зеленського. Водночас, зберегли ту норму, яка буде створювати проблеми з добором членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Що воно таке і до чого веде – слухайте

депутати підтримали вето Зеленського на норму Закону, у якому усувались вимоги щодо політичної нейтральності кандидатів на посади суддів КСУ. Звісно, так бути не може і судді мають бути повністю аполітичними, але чому саме "Слуги народу" пропонували цю норму? Розбираємось!

Верховний Суд визнав протиправним і скасував Указ президента про звільнення О. Тупицького з посади судді КСУ. Це рішення веде до фактичного поновлення Тупицького на посаді судді КСУ. Що дал – говоримо в епізоді

КСУ визнав закон про мову конституційним. Про мову говоримо у подкасті

затвердження Угоди з Туреччиною. Це дасть змогу забезпечити житлом значну кількість внутрішніх переселенців з числа кримських татар та інших пільгових категорій і сприятиме налагодженню тісних партнерських стосунків між Україною і Туреччиною.

Про все це – в ефірі!