Ветеранский фонд, закупки ко Дню Независимости, диджитализация предприятий и миротворцы в Конго

Це 52-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Останній в сезоні. Тут ми розповідаємо вам про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

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Цього разу Андрій та Назар будуть говорити про:

Український ветеранський фонд, який створив Кабмін

позатендерні закупівлі до Дня Незалежності

рівні зарплати військових пенсіонерів

діджиталізацію підприємств

допомогу українцям щодо працевлаштування на роботу в Угорщині

а на закуску – як президент відряджав українських миротворців у Демократичну Республіку Конго.

Так, з наступного тижня ми йдемо на канікули до вересня. Але обіцяємо моніторити важливі політичні заяви та рішення уряду і президента. За нашою аналітикою ви можете стежити і на нашому сайті, і в соцмережах. Якщо нам буде що сказати під час серпневих канікул, то ми обов'язково з вами почуємось!