Ветеранский фонд, закупки ко Дню Независимости, диджитализация предприятий и миротворцы в Конго
Це 52-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Останній в сезоні. Тут ми розповідаємо вам про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud
Цього разу Андрій та Назар будуть говорити про:
- Український ветеранський фонд, який створив Кабмін
- позатендерні закупівлі до Дня Незалежності
- рівні зарплати військових пенсіонерів
- діджиталізацію підприємств
- допомогу українцям щодо працевлаштування на роботу в Угорщині
- а на закуску – як президент відряджав українських миротворців у Демократичну Республіку Конго.
Так, з наступного тижня ми йдемо на канікули до вересня. Але обіцяємо моніторити важливі політичні заяви та рішення уряду і президента. За нашою аналітикою ви можете стежити і на нашому сайті, і в соцмережах. Якщо нам буде що сказати під час серпневих канікул, то ми обов'язково з вами почуємось!
Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!