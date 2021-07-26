Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Ок и шо?

Ветеранский фонд, закупки ко Дню Независимости, диджитализация предприятий и миротворцы в Конго

Понедельник, 26 июля 2021, 15:09

Це 52-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Останній в сезоні. Тут ми розповідаємо вам про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Андрій та Назар будуть говорити про:

  • Український ветеранський фонд, який створив Кабмін
  • позатендерні закупівлі до Дня Незалежності
  • рівні зарплати військових пенсіонерів
  • діджиталізацію підприємств
  • допомогу українцям щодо працевлаштування на роботу в Угорщині
  • а на закуску – як президент відряджав українських миротворців у Демократичну Республіку Конго.

Так, з наступного тижня ми йдемо на канікули до вересня. Але обіцяємо моніторити важливі політичні заяви та рішення уряду і президента. За нашою аналітикою ви можете стежити і на нашому сайті, і в соцмережах. Якщо нам буде що сказати під час серпневих канікул, то ми обов'язково з вами почуємось!

powered by lun.ua

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Ветеранский фонд, закупки ко Дню Независимости, диджитализация предприятий и миротворцы в Конго
26 июля 2021, 15:09
День, когда исчез СССР. Как три человека похоронили сверхдержаву
25 июля 2021, 06:02 — Роман Романюк, Федор Попадюк
Детектив НАБУ: "Защищены ли детективы от мести влиятельных фигурантов? Точно нет!"
24 июля 2021, 11:54 — Федор Попадюк
Языковой закон, восстановлении в должности Тупицкого, Зеленский и суды, а также помощь Турции
19 июля 2021, 13:29
Почему ушел Арсен Аваков и чего ждать от Дениса Монастырского? Говорим с Романом Романюк об изменениях в МВД
18 июля 2021, 14:23 — Федор Попадюк, Роман Романюк
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
3 эпизода
Життя бентежне
8 эпизодов
Кляті питання
56 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Температура — нормальная!
35 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Ок и шо?
42 эпизода
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов