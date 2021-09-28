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Ок и шо?

Региональное развитие и противостояние олигархата

Вторник, 28 сентября 2021, 17:19

Це вже 55-й випуск подкасту "Ок і шо?"! Тут аналітики Центру спільних дій розповідають вам про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Назар Заболотний та Андрій Андрушків детально обговорять 2 надзвичайно важливі теми:

  • плани влади стимулювати регіональний розвиток. Кабмін затвердив Державну стратегію регіонального розвитку 2021-2027 років. Мета проєкту – відійти від старого неефективного підходу до підтримки регіонів та окремих місцевостей, який передбачав безсистемні державні інвестиції в окремі об’єкти здебільшого державної та комунальної власності. Не дивлячись на плюси, мінусів значно більше – розбираємось!
  • спроби давати відсіч олігархату. Аналізуємо закон, в якому визачили хто такий олігарх, хто йому надаватиме цей статус, методи боротьби і до чого це все веде.

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Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Региональное развитие и противостояние олигархата
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