Как нардепы будут отвечать за оскорбления журналистов и новые условия для выезда детей за границу

Це 58-й випуск подкасту "Ок і шо?", у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя. Сьогодні Марія Очеретяна та Олег Савичук будуть говорити про нові ініціативи нардепів:

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