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Ок и шо?

Как нардепы будут отвечать за оскорбления журналистов и новые условия для выезда детей за границу

Понедельник, 18 октября 2021, 18:11

Це 58-й випуск подкасту "Ок і шо?", у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя. Сьогодні Марія Очеретяна та Олег Савичук будуть говорити про нові ініціативи нардепів:

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  • відповідальність нардепів за образи журналістів
  • нові умови тимчасового виїзду за кордон дітей
  • боротьбу нардепів з коронавірусом в межах парламенту.

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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