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Ок и шо?

Подкуп кандидата, выбор судьи ЕСПЧ, переход на зимнее время и еще кое-что важное

Понедельник, 1 ноября 2021, 12:40

Це 60-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Сьогодні мова піде про нові ініціативи нардепів:

  • Лагута, новий очільник Херсонської ОДА і як це пов'язано зі спробою Зеленського підкупити кандидата на довибори у Верховну Раду
  • конкурс на суддю Європейського суду справ людини
  • чиновників, які люблять рекламуватися за гроші платників податків

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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