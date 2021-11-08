Поддельные справки, критическая инфраструктура и ОАСК
Це 60-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
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У новому епізоді Марія Очеретяна та Назар Заболотний говоритимуть про таке:
- що може загрожувати тим, хто робить фальшиві документи про вакцинацію або ними користується
- що таке критична інфраструктура та як і від чого її збираються захищати
- які судові справи хочуть забрати в Окружного адміністративного суду Києва та віддати Верховному суду, і що з того може вийти
Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!