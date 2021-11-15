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Ок и шо?

Стоимость газа, вакцинация и права украинцев

Понедельник, 15 ноября 2021, 17:00

Це 62-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Марія Очеретяна та Олег Савичук говоритимуть про таке:

  • скільки платитимуть за газ ОСББ та ЖБК
  • як нардепи хочуть закликати українців вакцинуватися
  • чи можна не пускати на роботу невакцинованих працівників

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Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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