Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Ок и шо?

Вовина тысяча, деньги на самолеты и полномочия пограничников

Понедельник, 22 ноября 2021, 17:50

Це 63-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Марія Очеретяна та Олег Савичук говоритимуть про таке:

  • 1000 грн від Зеленського
  • соціальні гарантії для медичних працівників приватних лікарень
  • про додаткові гроші на інфраструктуру
  • розширення повноважень прикордонників

powered by lun.ua

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Вовина тысяча, деньги на самолеты и полномочия пограничников
22 ноября 2021, 17:50
"Я не хочу жить на Марсе": Как изменения климата влияют на Украину и сколько времени есть у человечества
21 ноября 2021, 12:11 — Федор Попадюк
Страшная-престрашная плесень! Или что делать, когда грибы растут на ваших стенах
19 ноября 2021, 14:53 — Наталья Бушковская
Стоимость газа, вакцинация и права украинцев
15 ноября 2021, 17:00
Глобальная проблема Киева в том, что городские власти – это представители бизнеса. Говорим о проблемах с урбанистикой в столице
14 ноября 2021, 13:23 — Федор Попадюк, Анна Хивренко
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
6 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Кляті питання
72 эпизода
Я не встигаю!
13 эпизодов
Температура — нормальная!
37 эпизодов
#укрдерждовгобуд
2 эпизода
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Ок и шо?
53 эпизода
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов