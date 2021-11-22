Вовина тысяча, деньги на самолеты и полномочия пограничников
Це 63-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
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У новому епізоді Марія Очеретяна та Олег Савичук говоритимуть про таке:
- 1000 грн від Зеленського
- соціальні гарантії для медичних працівників приватних лікарень
- про додаткові гроші на інфраструктуру
- розширення повноважень прикордонників
Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!