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Ок и шо?

Национальная идентичность, ОРДЛО и кое что еще

Вторник, 30 ноября 2021, 16:17

Це 64-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Марія Очеретяна та Назар Заболотний говоритимуть про таке:

  • як нардепи хочуть формувати і плекати в нас національну ідентичність
  • продовження особливого статусу ОРДЛО
  • військова співпраця з Туреччиною
  • як виробників обладнання для вакцин хочуть звільнити від оподаткування і до чого це може призвести.

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Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Национальная идентичность, ОРДЛО и кое что еще
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