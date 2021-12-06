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Ок и шо?

Война между КСУ и Зеленским продолжается, а для киевлян кое-что может измениться

Понедельник, 6 декабря 2021, 14:22

Це 65-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Марія Очеретяна та Олег Савичук говорять про наступне:

  • продовження війни між Конституційним судом і Володимиром Зеленським (а також із чого це почалося та чому триває стільки часу);
    один законопроєкт, який може змінити дещо в житті киян;
  • чергову спробу завершити децентралізацію, і чому цього не зробили досі.
  • А також маємо нову спеціальну рубрику "Ок, і шо в інших?" про те, як працює влада в різних країнах. Цього разу обговорюємо Білорусь і те, як Олександру Лукашенку вдається так довго залишатися у президентському кріслі.

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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