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Ок и шо?

Зеленский обещает двойное гражданство, а нардепы предлагают пустить несовершеннолетних на выборы

Федор Попадюк — Понедельник, 13 декабря 2021, 16:05

Це 66-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Марія Очеретяна та Назар Заболотний говорять про наступне:

  • Володимир Зеленський пообіцяв законопроєкт про дозвіл множинного громадянства;
  • Народні обранці хочуть дозволити неповнолітнім ставати головами громад та місцевими депутатами;
  • Президент прагне підтримати морські наукові дослідження, але краще б йому цього не робити.

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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