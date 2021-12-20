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Ок и шо?

Донорство органов, переименование Владимир-Волынского и кое-что еще

Понедельник, 20 декабря 2021, 17:24

Це 67-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Марія Очеретяна та Олег Савичук говорять про наступне:

  • повернення Володимир-Волинському історичної назви;
  • полегшення процедури згоди на донорство органів;
  • ідея народного обранця про машинне голосування, яка поки рішенням не стала, але вже активно обговорюється;
  • у рубриці "Соромлюсь спитати" розбираємося зі скандалом із телеканалом "Рада".

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Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Донорство органов, переименование Владимир-Волынского и кое-что еще
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