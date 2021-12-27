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Ок и шо?

Праздничный эпизод. Итоги 2021: топ-5 поражений и побед нашей власти

Понедельник, 27 декабря 2021, 18:33

Це 68-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Марія Очеретяна та Олег Савичук та Назар Заболотний обговорюють підсумки 2021 року. Вони визначають топ-5 поразок та перемог нашої влади, а також визначають для неї домашнє завдання на 2022-ий.

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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