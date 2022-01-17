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Ок и шо?

Военный учет для женщин, нардепы "основатели Украины" и сокращение зарплат для чиновников

Понедельник, 17 января 2022, 16:08

Це 69-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Марія Очеретяна та Олег Савичук обговорюють найцікавіші законопроєкти, які будуть скоро розглядати. А саме: 

  • Обов’язковий військовий облік для жінок можуть скасувати  
  • Хочуть обмежити винагороду для багатьох чиновників, до тих пір поки... не будуть звільнені Крим та Донбас
  • Пропонують підвищити зарплатню поліцейським 
  • Що таке статус "засновника України" та які нардепи його отримають?   
  • А в рубриці "Соромлюсь спитати" обговорили в чому особливості мажоритарки та чому її не варто повертати. 

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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