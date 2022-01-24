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Ок и шо?

Поднятие зарплат медикам, возобновление службы по делам детей и президентский молодежный совет

Понедельник, 24 января 2022, 17:33

Це 70-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Марія Очеретяна та Назар Заболотний обговорили: 

  • Підняття мінімальної зарплатні лікарям до 20 000 грн. Що з цієї ініціативи добре, а що заважає медичній реформі? 
  • Як Президент вкотре виходить за рамки конституційних повноважень, втрутившись у молодіжну політику.  
  • Як Кабмін нарешті відновив роботу Служби у справах дітей та чому це добре 
  • Як під приводом боротьби з пандемії держава перекладає економічні проблеми на бізнес 

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

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