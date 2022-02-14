Сменить зарплату нардепам и упростить возможное увольнение директора ДБР – что решают в ВРУ?
Це 73-й випуск подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
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У новому епізоді Марія Очеретяна та Олег Савичук обговорили:
- Битва за ДБР: Хто хоче привести закон про Бюро у відповідність Конституції, а хто хоче спростити звільнення директора?
- Як зміниться зарплатня нардепів та кому це вигідно?
- Як спробують придушити опозицію в парламенті?
- Та бонус питання: як працює механізм розпуску парламенту в країнах без президентів?
Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!