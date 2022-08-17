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Ок и шо?

Нужна ли обязательная эвакуация во время войны? – подкаст "Ок, і шо?"

Среда, 17 августа 2022, 16:30

"Ок, і шо?" – це подкаст, у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

В цьому епізоді ми поговоримо про:

  • Обов'язкову евакуацію з Донецької області
  • Призначення нової судді КСУ з рядом порушень
  • Збільшення видатків на оборону та які з цим пов'язані проблеми.

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Слухайте подкаст "Євродонбас": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Castbox | Інші платформи 

Ок и шо?

"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.

Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!

Нужна ли обязательная эвакуация во время войны? – подкаст "Ок, і шо?"
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