"Ок, і шо?" – це подкаст, у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud

В цьому епізоді ми поговоримо про:

Обов'язкову евакуацію з Донецької області

Призначення нової судді КСУ з рядом порушень

Збільшення видатків на оборону та які з цим пов'язані проблеми.

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина":

Слухайте подкаст "Євродонбас": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Castbox | Інші платформи