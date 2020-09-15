Думаете, что у вас проблемы с продуктивностью? Все познается в сравнении! Послушав новый подкаст "Украинской правды" вы поймете, что у вас все не так плохо на фоне проблем, которые есть у Федора Попадюка и Анастасии Кориновской.

Их жизнь - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не делаются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорание и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Чтобы исправить ситуацию, Настя и Федор решили начать делать подкаст, с помощью которого они хотят изменить свою жизнь. Каждую неделю они будут обсуждать свои проблемы и просить советов у более эффективных и организованных гостей.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, Федор и Настя за этот подкаст как-то организуют свою жизнь. Но это не точно.

Каждый понедельник, с 21 сентября на всех подкаст-платформах! Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify.