Раздражение, апатия, и ненависть к любимой работе – к чему приводит выгорание?

Минулого тижня, під час епізоду про трудоголізм, Федя зрозумів що він забагато працює, а Настя визнала свій трудоголізм та пішла до психотерапевта.

Перед епізодом про вигоряння, вони підготувалися: Настя завчасно вигоріла навесні цього року і поступово приходить до тями, а Федір зрозумів, що він дуже близький до того, щоб вигоріти прямо зараз.

Тож у новому епізоді, найсумнішому з усіх епізодів подкасту "Я не встигаю", Федір та Настя обговорюють своє вигоряння, вигоряння своїх колег, плачуть і намагаються знайти виходи з цього стану.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.

Про що говоримо у подкасті?

Разом з гештальт-терапевткою Анною Григораш пояснюємо що таке вигоряння, які його симптоми та як вийти з цього стану;

Разом з автором подкасту "Інше інтерв’ю" Володимиром Анфімовим говоримо про те, як через вигоряння можна піти з професії, якою мріяв займатися зі шкільних років;

Разом з HR-кою Ольгою Тимофеєвою говоримо про те, як роботодавець може завадити вигоранню своїх співробітників.

Прослуховування цього подкасту позбавить вас симптомів вигорання. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts дозволять вам спати спокійно. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ви без проблем відновитись після важкого робочого тижня!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":