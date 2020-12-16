Прочитав учебник, вы еще ничего не изучили. Учимся учиться с Иваном Примаченко, Марией Фронощук и Сергеем Назарцом

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожної ̶п̶о̶н̶е̶д̶і̶л̶к̶а̶ середи, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

За попередні 10 епізодів слухачі подкасту "Я не встигаю!" вже зрозуміли, що Настя та Федя не встигають працювати, відпочивати, та вчасно викладати подкасти. Але це не єдині їхні проблеми, бо вони також не встигають навчатись та проходити онлайн-курси, на які підписались.

У новому епізоді подкасту вони вчаться вчитися і в цьому їм допомагають засновник освітньої онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко, співзасновниця і директорка видання Platfor.ma Марія Фронощук та засновник школи живопису "Бурса живописи" Сергій Назарець.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.

Що у подкасті?

Чому освіта не закінчується після університету?

Як знаходити час для навчання?

Чим ефективне навчання відрізняється від неефективного?

Чому для того, щоб вивчити – недостатньо чогось прочитати?

Як почати закінчувати онлайн-курси?

Чому можна сміливо вчитись малювати, коли вам близько 30-ти?

Прослуховування цього подкасту допоможе вам знайти час для вивчення китайської мови. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts дозволять вам до кінця проходити онлайн-курси. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, бажання навчатися ніколи не зникне!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":