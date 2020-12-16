Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Я не встигаю!

Прочитав учебник, вы еще ничего не изучили. Учимся учиться с Иваном Примаченко, Марией Фронощук и Сергеем Назарцом

Анастасия Кориновская, Федор Попадюк — Среда, 16 декабря 2020, 12:24

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожної  ̶п̶о̶н̶е̶д̶і̶л̶к̶а̶  середи, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

За попередні 10 епізодів слухачі подкасту "Я не встигаю!" вже зрозуміли, що Настя та Федя не встигають працювати, відпочивати, та вчасно викладати подкасти. Але це не єдині їхні проблеми, бо вони також не встигають навчатись та проходити онлайн-курси, на які  підписались.

У новому епізоді подкасту вони вчаться вчитися і в цьому їм допомагають засновник освітньої онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко, співзасновниця і директорка видання Platfor.ma Марія Фронощук та засновник школи живопису "Бурса живописи" Сергій Назарець.

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTubeSoundcloudSpotifyСайт УП, інші платформи.

Що у подкасті?

  • Чому освіта не закінчується після університету?
  • Як знаходити час для навчання?
  • Чим ефективне навчання відрізняється від неефективного?
  • Чому для того, щоб вивчити – недостатньо чогось прочитати?
  • Як почати закінчувати онлайн-курси?
  • Чому можна сміливо вчитись малювати, коли вам близько 30-ти?

Прослуховування цього подкасту допоможе вам знайти час для вивчення китайської мови. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts дозволять вам до кінця проходити онлайн-курси. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, бажання навчатися ніколи не зникне!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":

Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

Реклама:
Война на Черном море. Как изменился Черноморский флот России с начала большой войны
1 сентября 2023, 19:17 — Евгений Будерацкий
Порнографию хотят сделать легальной. Как это будет работать и как повлияет на экономику?
31 августа 2023, 19:20 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Николай Белесков: "Вероятность рецидива войны растет, независимо от того, как закончится эта война"
30 августа 2023, 17:14 — Алина Фролова
Полетная зона. Как война влияет на птиц и почему сегодня их стоит охранять лучше
29 августа 2023, 17:41 — Дмитрий Симонов
"Украина - конопляная страна". Оксана Дево - об отечественных традициях и перспективах промышленного каннабиса
28 августа 2023, 17:05 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
9 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
182 эпизода
Сафарі
10 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 эпизодов
Хроніки економіки
34 эпизода
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
22 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
80 эпизодов
Температура — нормальная!
67 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов